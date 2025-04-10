Kuyumculardan sahte altın isyanı: Cezalar caydırıcı değil

Yayınlanma: 10.04.2025 - 14:37

Güncelleme: 10.04.2025 - 14:37

İzmirli kuyumcular, piyasada hızla artan sahte, düşük ayarlı ve ikinci baskı ürünlerin dolaşımını engellemeye yönelik farkındalık oluşturmak için dükkanlarının ışıklarını kapatarak protesto etti. Kemeraltı Kuyumcular Çarşısı’nın önünde açıklamalarda bulunan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, “Sektörümüzü korumak, halkı uyarma sorumluluğumuzu yerine getirmek için buradayız. Toptan fiyatın altına satıyor insanlar kuyruk oluyor. İnsanlar bunun gerçek mi sahte olduğunu bile bilmiyor. Adam kuyruk şeklinde dükkana insan alıyor. Parayı doğru düzgün saymıyor terazinin üstü para tartarak alıyor. Esnaf artık buna ‘dur’ diyor. Tüm esnaf ışığını kapattı. Artık esnafın canına tak etti. Bu eylemler sürecek biz bunları deşifre edeceğiz. İkinci baskı ürünleri satanları da deşifre edeceğiz. Güvenilir yerlerden alışveriş edin” dedi.

CEZAİ YAPTIRIM UYGULANMIYOR

Sahtekarlara verilen cezaların, caydırıcı olmadığını ifade eden Buyrukçu, “Bu ürünlerin kayıtdışı yollarla, merdiven altı yerlerde üretilmesi ve yeterli denetim ile cezai yaptırımların uygulanmaması, failleri daha da cesaretlendirmektedir. Her ne kadar Emniyet birimlerimiz suça karışan şahısları son derece başarılı bir şekilde yakalayarak bu mücadelemizde yanımızda olsa da gözaltına alınan şahısların kısa sürede serbest bırakılması ya da sembolik cezalarla karşılaşmaları, hem yasal sürece hem de kamu vicdanına zarar vermektedir” diye konuştu.