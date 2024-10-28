Kuyumcuyu tabancayla vurup, camekandaki bilezikleri aldı
Adana’da kuyumcu dükkanına giren kasklı bir kişi, iş yeri sahibini tabancayla yaralayıp, camekandaki bilezik ve ziynet eşyalarını alarak kaçtı.
Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde motosikletli ve kasklı 2 şüpheli, Muhammed Bahadır Altundağ’ın işlettiği kuyumcu dükkanına geldi. Şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğeri içeri girip Altundağ’ı sırt ve omzundan tabancayla vurdu.
Altundağ kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise camekandaki bilezik ve ziynet eşyalarını alıp çıktı. Şüpheliler motosikletle kaçarken, olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Altundağ, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Tedaviye alınan Altundağ’ın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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