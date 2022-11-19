Kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti

19 Kasım 2022 Cumartesi, 13:48

İncilipınar Mahallesi'ndeki Doktorlar Sitesi'nin önünde, 10 Mayıs'ta Alaattin Çelik ve yanındaki 2 kuzeni iddiaya göre, para meselesi nedeniyle amcalarının oğlu olan Kadın Doğum Uzmanı Doktor Bekir Çelik'in muayenesine gitti.

ALAATTİN ÇELİK HAYATINI KAYBETTİ

Burada çıkan tartışmada Alaattin Çelik ve yanındakiler doktor Çelik'i darbetti. Bekir Çelik ise kendisine pala ve bıçakla saldıran kişilere tabancayla ateş açtı. Alaattin Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, diğer 2 kişi yaralandı.

Doktor Bekir Çelik, olayın ardından tutuklandı.

Hakkında 'müebbet hapis' cezası istemiyle dava açılan doktor Bekir Çelik, 30 Eylül'de 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada; insan sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu ve hayatı boyunca bunun için çalıştığını söyledi.

"HEDEF GÖZETMEDEN ATEŞ ETTİM"

Doktor olarak mahkemede bulunduğu için utanç ve pişmanlık duyduğunu söyleyen Çelik, "Muayenehaneme gelerek beni darbettiler. Öldürme niyetim bulunmadan, hedef gözetmeden ateş ettim" dedi.

ÖLÜ BULUNDU

Doktor Bekir Çelik, bu sabah Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevi'nde, yaşamına son verdi. Sabah saatlerinde görevliler tarafından ranzasında ölü bulunan Çelik, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.