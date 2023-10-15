Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

Kuzey Ege Denizi'nde, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilirken, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

DHA
Yayınlanma: 15.10.2023 - 14:34
Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı
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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde, doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın yarın gece etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Ulaşımdaki olası aksamalar başta olmak üzere diğer olumsuzluklara karşı denizciler başta olmak üzere bölge halkına uyarı yapıldı.


Ege Denizi Fırtına meteoroloji

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