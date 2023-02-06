Kuzey Ege’de feribot seferlerine fırtına engeli

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 16:15

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 16:15

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00 ve 17.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 15.00 ve 19.00'da, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise saat 14.00 ve 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya da saat 15.00 ve 19.00'da seferler yapılacak, planlamadaki diğer seferler fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.