Kuzey Marmara'da feci kaza kamerada! Kaza için önlem alan görevlilere otomobil çarptı: 1'i ağır durumda 3 yaralı var

Kaza, 22 Nisan Çarşamba günü Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (25) idaresindeki 34 ZK 1144 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Çelik bariyerlere çarpan otomobil, o esnada yolda daha önce meydana gelen maddi hasarlı kazaya müdahale eden ve emniyet tedbiri alan KMO çalışanları M.G. (40) ile R.K.'ye (45) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan yolcu Z.K. (35) ile görevli personel M.G. ve R.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan KMO çalışanı M.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

FECİ OLAY KAMERADA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, en sol şeritte ilerleyen otomobilin birden kontrolden çıkarak şeritleri enine geçmesi, sağdaki çelik bariyerlere vurduktan sonra savrularak yol kenarında güvenlik önlemi alan çalışanlara çarpması yer alıyor.