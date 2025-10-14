Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Gişelere hızla çarpan otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi

Kaza saat 13.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. H.D. idaresindeki otomobil, Fatih gişelerine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton bariyere çarptı. Kazanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında otomobil sürücüsü H.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden H.D.'nin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra alev aldığı görülüyor