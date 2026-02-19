Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Antifriz taşıyan tanker devrildi, yol trafiğe kapatıldı!

19.02.2026 15:14:00
DHA
İstanbul Çatalca'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde antifriz hammaddesi taşıyan tanker devrildi. Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Devrilen tanker ekiplerin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kaleiçi Mahallesi Çatalca 2 Tüneli'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker tünel duvarına çarparak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Tankerde yanıcı madde olduğu gerekçesiyle basın mensupları olay yerinden uzaklaştırıldı.

Tek şeritten kontrollü şekilde verilen trafik, tankerin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İlgili Konular: #İstanbul #kuzey marmara otoyolu #Tanker #antifriz