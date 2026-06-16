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Kuzey Marmara Otoyolu'nda panik anları: Seyir halindeki araç alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda panik anları: Seyir halindeki araç alev alev yandı

16.06.2026 09:45:00
Güncellenme:
DHA
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda panik anları: Seyir halindeki araç alev alev yandı

Çekmeköy'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Nişantepe Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli Gişeleri çıkışında seyir halindeki otomobilde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, otomobilin motor bölümünden yükselen dumanları fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek indi. Otomobil sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin alev alev yandığı anları diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydederken ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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