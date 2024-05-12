Kuzey Marmara Otoyolu'nda akrobatik hareketler yapan motosikletlilere baskın

Yayınlanma: 12.05.2024 - 11:14

Güncelleme: 12.05.2024 - 11:14

Kuzey Marmara Otoyolu'nda görevli Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı otoyol polisleri gelen çok sayıda ihbar üzerine gece saatlerinde otobanda akrobasi hareketleri yapan motosiklet sürücülerinin önce bulunduğu yeri tespit etti.

Ardından da motosikletlilerin bulunduğu yere baskın yaptı. 5 motosiklet sürücüsü yakalanırken, 2 motosiklet sürücüsü kaçtı.

Trafik polisleri motosiklet sürücülerine trafiği tehlikeye düşürmek, kask kullanmamak gibi maddelerden cezai işlem uygularken, 5 motosiklet trafikten men edilerek bağlandı.

"OLAN BİZE OLDU"

Motosiklet sürücüleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda akrobatik hareketler yaparak hem kendi hayatlarını hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı.

Otobanın asfalt zemininde çok sayıda lastik izinin olması dikkat çekti. Polis ekiplerinin işlem yaptığı sırada farklı bir motosiklet grubunun aynı güzergahta kaçtığı görüldü.

Trafik cezası yazılan motosiklet sürücülerinden Muhammed Karakuş, "Ben oturup izliyorum sadece. Motosikletleri hızlı sürüyorlar bazen onların hareketlerini izliyorum. Bazıları yapıyor hepsi değil. Birkaçı kaçtı. Arkadaşların bir günahı yoktu ehliyeti gidenler oldu sadece oturup izliyorduk. Ben ilk defa geldim arkadaşımdan duydum da geldim " dedi.

Motosikletlilerden Burak Aktaş ise, "Biz buraya ilk defa geliyoruz normalde. Bir de burayı merak ettiğimizden geldik. Talihsiz bir olay yaşadık. Aslında tehlikeli ama biz bir yarım saat durup gidecektik. O da nasip olmadı, ekipler geldi. Akrobasi hareketleri ben istesem de yapamam zaten, benim motosikletim 125 cc'lik. Yapan bir kaç kişi vardı onlar da kaçtı gitti, olan bize oldu yani" dedi.

Kuzey Marmara Otoyolunda görevli trafik polislerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.