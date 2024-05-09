Küçükçekmece’de korkunç kaza! Ağaca çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Küçükçekmece’de, iddiaya göre hızlı gittiği için virajı alamayan motosiklet kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Sürücü ve motosikletin ayrı yerlere savrulduğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Halkalı Gümrük Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halkalı yönünden sahil yolu istikametine giden motosiklet sürücüsü, virajda hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet ve sürücüsü ayrı yerlere savruldu. Sürücü, önce ağaca ardından 15 metre ileride yol kenarında park halindeki araca çarptı. Vücut bütünlüğü bozulan sürücü, feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücünün arkasındaki yolcu ise, ağır yaralandı.
Ayrı yere savrulan motosiklet ise yaklaşık 30 metre ilerideki ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünü hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Ölen sürücünün cesedi ise ambulansla hastane morguna götürüldü. Yapılan incelemenin ardından motosiklet ise olay yerinden kaldırıldı. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü ile yolcunun üzerinde kimlik çıkmadığı öğrenilirken olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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