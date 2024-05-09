Küçükçekmece’de korkunç kaza! Ağaca çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Küçükçekmece’de, iddiaya göre hızlı gittiği için virajı alamayan motosiklet kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Sürücü ve motosikletin ayrı yerlere savrulduğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 09:48
Abone Ol google-news

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Halkalı Gümrük Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halkalı yönünden sahil yolu istikametine giden motosiklet sürücüsü, virajda hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet ve sürücüsü ayrı yerlere savruldu. Sürücü, önce ağaca ardından 15 metre ileride yol kenarında park halindeki araca çarptı. Vücut bütünlüğü bozulan sürücü, feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücünün arkasındaki yolcu ise, ağır yaralandı.

Ayrı yere savrulan motosiklet ise yaklaşık 30 metre ilerideki ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünü hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Ölen sürücünün cesedi ise ambulansla hastane morguna götürüldü. Yapılan incelemenin ardından motosiklet ise olay yerinden kaldırıldı. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü ile yolcunun üzerinde kimlik çıkmadığı öğrenilirken olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


kaza haberleri küçükçekmece haberleri

İlgili Haberler

Sarıyer’de polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

Sarıyer’de polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
Muğla’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
CHP, yeni kazandığı belediyelerde iyi hizmetleri ortaklaştırmak için çalışıyor: Amaç markalaşmak

CHP, yeni kazandığı belediyelerde iyi hizmetleri ortaklaştırmak için çalışıyor: Amaç markalaşmak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 'Kart ödemelerinde bozulma başladı'

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 'Kart ödemelerinde bozulma başladı'
Tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu başkent: Üsküp’te gezilecek yerler

Tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu başkent: Üsküp’te gezilecek yerler
Afrika parçalanıyor, yeni bir kıta ortaya çıkıyor!

Afrika parçalanıyor, yeni bir kıta ortaya çıkıyor!
Dondurmayı böyle tüketmek zehirliyor! Dondurma tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler

Dondurmayı böyle tüketmek zehirliyor! Dondurma tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler
AKP’li başkanın mirası ‘borç’ oldu: Mamak Belediyesi’nin borcu hesaplandı!

AKP’li başkanın mirası ‘borç’ oldu: Mamak Belediyesi’nin borcu hesaplandı!
Aşkınızı yeniden inşa edin: Eski sevgilinizi geri getirmenin 5 etkili yolu

Aşkınızı yeniden inşa edin: Eski sevgilinizi geri getirmenin 5 etkili yolu
Müsavat Dervişoğlu 'İYİ Parti Genel Başkanı' olarak ilk kez kürsüdeydi... Sinan Ateş iddianamesine sert tepki: 'Ya adalet, ya kıyamet!'

Müsavat Dervişoğlu 'İYİ Parti Genel Başkanı' olarak ilk kez kürsüdeydi... Sinan Ateş iddianamesine sert tepki: 'Ya adalet, ya kıyamet!'
Aşk yolculuğunda yönünü bul: Gelecekteki partnerinizi işaret eden 5 ipucu

Aşk yolculuğunda yönünü bul: Gelecekteki partnerinizi işaret eden 5 ipucu