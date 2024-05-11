Motosikletli kuryelik yapan genç bıçaklı saldırıda öldü

Balıkesir'de bir zincir restoranda kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, önünü kesen E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan E.Ö. tutuklandı, saklanmasında ona yardım ettiği öne sürülen babası O.Ö. serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 15:59
Motosikletli kuryelik yapan genç bıçaklı saldırıda öldü
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Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, sipariş bıraktığı bir adresten dönerken motosikletinin önü E.Ö. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle kesildi. E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman kanlar içinde yere yığılırken, E.Ö. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ata Emre Akman'ın cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı. Kasten yaralama ve tehditten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. E.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

 

 

 


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