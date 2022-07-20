Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada kamyon ikiye bölündü: 1 ölü
Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri mevkiinde meydana gelen kazada iki kamyon çarpıştı. Araçlardan birinin ikiye bölündüğü kazada, şoför hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağı mevkiinde meydana geldi.
Tezer Esen (53) yönetimindeki 34 ER 4961 plakalı kamyon, Veysel Demir idaresindeki 34 FCR 602 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Tezer Esen yönetimindeki kamyon ikiye ayrıldı.
Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonun ön kısmında sıkışan sürücü dakikalar süren çalışma sonucunda kurtarıldı. Olay yerinde yaşamını yitiren Tezer Esen’in yakınları sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri ve polis ekipleri Esen'in yakınlarını sakinleştirmek için dakikalarca uğraştı.
Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Trafik polislerinin kontrolünde ilerleyen trafik ve kaza yeri drone ile havadan görüntülendi.
Polis kaza ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
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