Kuzey Ormanları’nı tahrip edecek RES projesini Cumhuriyet gündeme getirmişti: Yurttaşlar toplantıya izin vermedi

Yayınlanma: 23.05.2024 - 16:46

Güncelleme: 23.05.2024 - 16:49

Muğla Datça’daki “Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Nitelikli Doğal Koruma Alanı” içerisinde kalan bölgede kurmak istediği RES projesiyle de gündeme gelen Hisarüstü Enerji Yatırımları Anonim Şirketi gözünü Kuzey Ormanları’na da dikti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunan şirketin orman ve tarım alanlarını etkileyecek projesine ilişkin halkın katılımı toplantısı bugün bölgede yapılmak istendi. Belediyenin düğün salonunda yapılmak istenen toplantıya ise yöre halkından kimse katılmadı. Yurttaşları temsilen toplantıya katılan dört mahalle muhtarı ise projeyi istemediklerini dile getirdi. Kuzey Ormanları Savunması da yurttaşlara destek olarak, projeye ilişkin bilgilendirme yaptı.

‘İZİN VERMEDİK’

Toplantı sonrası tutulan tutanakta, “Toplantı başlamadan önce, proje tanıtımını dinlemek istemediklerini dile getirdiler. Tepkilerin devam etmesi üzerine toplantı sonlandırıldı” denildi. Kuzey Ormanları Savunması tarafından yapılan açıklamada ise, “Bugün bir köyümüzde daha, rant hırsıyla gözü kararmış şirketlerin karşısına orman yürekli kadınlar dikildi. Çatalca İhsaniye köyü mevkilerimizi ağır tahrip edecek RES şirketinin ÇED oyunu oynamasına izin vermedik” ifadeleri kullanıldı.

CUMHURİYET GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Cumhuriyet geçen aylarda şirketin yapmak istediği RES projesini gündeme getirmişti. Projeye onay verilmesi durumunda şirket, tarım ve ormanlık alanlaran oluşan bölgeye 16 türbin dikecek. Bu proje için de 936 milyon TL harcayacak. Ayrıca orman ve tarla alanlarını kapsayan bölümlere yerleştirilecek türbinler için yollar yapılacak. Türbinler arası ulaşım için yaklaşık 30 bin metre uzunluğunda ve 10 metre eninde yollar açılacak. Ayrıca türbinlere en yakın konut ise 67 metre mesafede bulunuyor. Proje alanında beş kilometre mesafede ise Danamandıra Tabiat Parkı bulunuyor.