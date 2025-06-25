Üniversitelerde final sınavları tamamlandıktan sonra öğrenciler yaz tatiline girerken, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ödemelerinin akıbetini merak ediyor. Peki, KYK bursu ne zaman kesilir? 2025 Temmuz ayında KYK bursu yatar mı?

KYK BURSU TEMMUZ AYINDA YATAR MI?

KYK bursu, örgün eğitim süresince aylık olarak öğrencilere ödenmeye devam eder. Yaz tatili döneminde de KYK bursu kesilmez; yani Temmuz ayında burs ödemesi düzenli olarak hesaplara yatırılır. Öğrenciler, eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından da bu ödemeleri almaya devam eder.

SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KYK BURSU NE ZAMAN BİTER?

Son sınıf öğrencilerine yapılan KYK burs ve kredi ödemeleri, Haziran ayı sonunda sona erer. Öğrenciler, final sınavlarının tamamlanmasının ardından gelen yaz tatili döneminde artık burs almamaya başlarlar. Bu, mezuniyet süreci ve YÖKSİS kayıtları üzerinden takip edilir.

KYK BURSU NE ZAMAN KESİLİR? KESİLME ŞARTLARI NELERDİR?

KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrencinin YÖKSİS verileri üzerinden veya eğitim kurumlarından Genel Müdürlüğe bildirilen bilgiler doğrultusunda takip edilir. Mezuniyet, okuldan ayrılma (terk), disiplin cezası gibi durumların tespiti halinde burs ve kredi ödemeleri kesilir. Bu kesinti yapıldıktan sonra daha önceki aylara ait ödemeler borç olarak geri alınmaz.

Ayrıca, burs veya kredinin kesilme nedenlerinden herhangi biri normal öğrenim süresi içinde gerçekleşirse, öğrencinin burs veya kredisi iptal edilir.