2025 YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler, KYK yurt başvuru sonuçlarını öğrendi. Peki, KYK ilk kayıt ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? 2025 KYK ücretleri ne kadar?

2025-2026 KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına ilk kez yerleşen öğrencilerin ödemsi gerek ilk kayıt ücreti; gün bazında yatak ücreti ve güvence bedellerini kapsıyor. Güvence bedeli kayıt sildirme durumunda iade edilir. İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştiği yurt ve yerleşme tarihine göre değişiklik gösterir.

Ödeme esnasında ATM'lerde ilk kayıt tutarı otomatik olarak ekrana çıkacaktır.

İLK KAYIT ÜCRETİ ÖDEME

Öğrencilerin ödeme takvimi farklılık gösterir. Verilen süre içerisinde Ziraat ATM’lerden (KARTSIZ İŞLEMLER / EĞİTİM ÖDEMELERİ), kyk.gsb.gov.tr (E – ÖDEME) ekranından veya Ziraat İnternet Bankacılığı üzerinden ödeme işlemi gerçekleştiriliyor.

Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, sabit bir tutar değildir ve her yurtta farklıdır. Bu kapsamda ödeme işlemi sırasında TC KİMLİK numarası ile sorgulama yapıldığında ücret otomatik olarak çıkacaktır.

Ödeme işleminin ardından turkiye.gov.tr’de bulunan “YURT KAYIT İŞLEMLERİ” linkinden taahhütname onayı yapılması gerekir. Bu onay işleminin ardından yurt kaydı gerçekleşir, öğrenci aynı gün yurtta barınmaya başlayabilir.