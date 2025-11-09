KYK ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, KYK kredi ve burs toplu ödeme hangi tarihte yapılacak? 2025-2026 ilk KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI SON TAR İHİ

KYK burs ve kredi almaya hak kazanan adaylar e-Devlet üzerinden taahhütname onayını 9 Kasım Pazar saat 23:59'a kadar gerçekleştirmeleri gerekiyor.

İLK KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK 2026?

KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin henüz bir netlik bulunmuyor. KYK taahhütname onay sürecinin tamamlanmasının ardından ödemelerin başlaması bekleniyor.

KYK TOPLU PARA ÖDEMES İ NE ZAMAN?

Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredilerini alacaklar.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da açıklanan burs başvuru sonuçlarının ardından ilk ödemeler 18-22 Kasım tarihleri arasında hesaplara iki aylık olarak yatırılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde ödemelerin Kasım ayı içerisinde iki aylık olarak ödenmesi bekleniyor.