KYK yurdunda skandal: CHP’den sert tepki!

İstanbul, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yapılan tadilat sırasında işçilerin öğrencilerin kişisel eşyalarını yağmaladığı, kilitlenmiş dolaplardan dahi eşyaların çalındığı iddia edilmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, odalarda cinsel içerikli materyallerin, içki şişelerinin, traş bıçaklarınının, sigara izmaritlerinin bırakıldığı görülmüştü.

Söz konusu skandala ilişkin CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cevizlibağ Kız KYK Yurdu’nda yaşananlar, iktidarın gençlere verdiği değeri ve her adımlarında genel toplum kurallarını dillerine dolayanların değerlerimizi nasıl hiçe saydığını açıkça gösteriyor.

Yıllardır yüz binlerce üniversite öğrencisi barınma krizi ile başbaşa bırakılıyor. Gençler devlet yurtlarının yetersizliği nedeniyle ya cemaat yurtlarına ya da fahiş fiyatlı özel yurtlara mecbur bırakılıyor. Devlet yurtlarının yetersiz olması bir yana var olanlar da gençlere nitelikli ve güvenli barınma imkanı sunmuyor.

Aile Yılı ilan ettikleri yıl aile kurumuna eziyet ediliyor. Ailelerimiz, çocuklarını devlete emanet etmenin güvenini hissedeceği yerde, çocuklarını başka kentlere okumaya gönderirken endişeye ve korkuya kapılıyor.

İktidar, ülkemizin yarınlarını kuracak gençlere bugün de gelecekte de bir seçenek sunmuyor.

Toplum değerlerini yıllarca propaganda aracı olarak kullananlar;

Cevizlibağ Atatürk Kız KYK Yurdu’nda kadın öğrencilerin özel eşyaları kurcalanıp sapkınca o eşyalar kullanılırken neredelerdi?

Devletin malı bu şekilde tahrip edilirken neredelerdi?

Yurtta kalan öğrencilerin dolap kilitleri parçalanırken neredelerdi?

Yurt odasına su ısıtıcısı koyarken öğrencileri tehdit edenler, öğrencilerin kişisel eşyalarını tarumar edilirken neredelerdi?

Bunlar yetmezmiş gibi bir de bu yaşananların hesabını sorması gerekenler, yaşanan bu çirkinlikleri ortaya çıkaran öğrencilerin üzerinde “Özür dileyeceksiniz!” baskısı kuruyor.

Gençlere ve ailelerine bunları yaşatanların her biri hesap verecek.

Toplum genel ahlakı diyerek insanların yaşam tarzlarına, müzisyenlere cezalar verip erişim engeli getireceğinize ve yaşananları gün yüzüne çıkaran öğrencileri tehdit edeceğinize, İstanbul’un göbeğinde bir kamu binasında yaşananların hesabını sorun.

Gençlere yaşatılan, gençlerin geleceğini karartmaya çalışan bu düzene son vereceğiz.

Üniversite Komisyonumuz ve hukuk komisyonumuzdaki avukatlarımız ile öğrencilerle her zaman yan yana omuz omuza olmaya devam edeceğiz.”