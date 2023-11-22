KYK yurtlarına şikâyet yağıyor

Yayınlanma: 22.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2023 - 04:00

Yurdun dört bir yanındaki KYK yurtlarında öğrenciler özellikle yemek, hijyen gibi koşullardan şikâyet ediyor.

Ayrıca, geçen haftalarda Aydın’daki Güzelhisar Kız KYK yurdunda kalan Zeren Ertaş’ın ihmaller nedeniyle düşen asansörde hayatını kaybetmesiyle birlikte, öğrenciler güvenli yaşam koşullarından da kaygı duyuyor.

Özellikle son 24 saatte KYK yurtlarında kalan öğrencilerin şikâyetleri gündem oldu. Öğrenciler en çok çiğ, böcekli ve yanmış sağlıksız yemeklerden şikâyet etti.

Ayrıca bir yurdun çatısı uçtu, öğrenciler şans eseri yaralanmadı. Kırklareli Evladı Fatihan Kız KYK yurdunda, bir öğrencinin yemeğinden kürdan başka bir öğrencinin yemeğinden ise saç çıktı.

FSM Erkek KYK yurdunda da makarnadan böcek çıktı. Gaziantep Ümmü Gülsüm KYK’deki et yemeği öğrencilere çiğ şekilde servis edildi. Diğer yurtlara benzer şekilde Dışkapı Kız KYK ile Florya Beşyol Kız KYK yurtlarındaki yemeklerden böcek çıktı. Validebağ Kız KYK yurduda ise, sekiz kişilik odalarda kalan öğrencilerin çalışma masası olmadığı anlaşıldı.

‘SAMANLIKTA İĞNE ARAMAK’

Barınamıyoruz Hareketi’nden Demir Karabacak, “Özelleştirmeler sonucu taşeron şirketlere devredilen yemekhane işletmeleri Türkiye genelinde birkaç yandaş şirketin elinde tekelleşmiş durumda. Türkiye’de sorunsuz bir KYK bulmak samanlıkta iğne aramaya benziyor. Bu sorunların karşısında yetkililerin üç maymunu oynasını kabul etmiyoruz” açıklaması yaptı.

