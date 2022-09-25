KYK yurtlarındaki mönüler tepki çekiyor: Gel de sen doy

Kredi Yurtlar Kurumu’nda sabit mönü uygulamasına geçilmesiyle öğrencilerin mağduriyetleri sürüyor. Porsiyonların yetersizliğinden şikayet eden öğrenciler kahvaltılarına ait görselleri Cumhuriyet ile paylaştı.

Sena Tufan
25 Eylül 2022 Pazar, 17:52
KYK yurtlarındaki mönüler tepki çekiyor: Gel de sen doy
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2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte KYK yurtlarında sabit mönü uygulamasına geçilmişti. Sabit mönüyle birlikte porsiyonlar da azaltıldı. Cumhuriyet, öğrencilerin mağduriyetini 21 Eylül’de yaptığı haberle gündeme taşımıştı.

Söz konusu uygulama KYK yurtlarında halen devam ediyor. Porsiyonların yetersizliğinden şikayet eden öğrenciler kahvaltılarına ait görselleri Cumhuriyet ile paylaştı.

İstanbul Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'ndaki kahvaltı öğrenciler tarafından tepki çekti.


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