‘Ladik Akyar, maden sahası olmasın’ çağrısı

15 Ocak 2022 Cumartesi, 01:19

Akyar köyünden Doğan Gökdeniz tarafından bir internet sitesinde başlatılan ve “Samsun ili Ladik ilçesi Akyar köyünün maden sahası olmasına hayır!” isimli kampanya devam ediyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün muhatabı olduğu imza kampanyasında, “Samsun ili Ladik ilçesi Akyar köyünde yürütülmekte olan silis kumu arama ve sonrasında maden sahası oluşturma çabaları için yürütülen sondaj çalışmalarının durdurulmasını talep ediyorum. Aksi takdirde köyümüzün doğal güzelliklerinin, ekolojik dengesine, yeraltı kaynakların, canlı yaşamına ve köyde yaşayan ayrıca komşu köylerde yaşayan insanların da zarar göreceği kanaatindeyim. Bir an önce çalışmaların durdurulması için yardımlarınızı rica ederim” çağrısı yapıldı.



