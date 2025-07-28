Ladik’teki taş ocağına tepki

Samsun’un Ladik ilçesi Alayurt Mahallesi’nde yapılması planlanan “Numaralı Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Alan Artışı” projesi, bölge halkının ve siyasetçilerin tepkisini çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinin başlatılmasının ardından CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Alayurt Mahallesi’nde yurttaşları ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Çan, 10 yıldır işletilen taşocağına eklenmesi planlanan alanın “makilik çalılık” olarak gösterilerek aslında gürgen ormanı olan bir bölgenin yok edilmeye çalışıldığını, konuyu Meclis’e taşıyacaklarını açıkladı.