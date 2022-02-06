'Lahmacunun tadı yok' diyen müşteriye olay yanıt

İnternetten yemek siparişi veren bir vatandaş, yorum kısmına "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" notunu yazdı. Restoran ise vatandaşa "PCR testi yaptırmanızı öneririz. Geçmiş olsun" cevabını verdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2022 Pazar, 21:00
'Lahmacunun tadı yok' diyen müşteriye olay yanıt
Abone Ol google-news

İnternetten lahmacun sipariş eden vatandaşlar daha sonra yemekle ilgili yorum yapılan kısma "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" diye yazdı. Ayrıca hıza 10, servise 7 puan veren vatandaşlar, lezzeti de 1'de bıraktı.

RESTORAN'DAN PCR YANITI 

Restoranın vatandaşlara cevabı ise çok gecikmedi. Lahmacunu yiyen vatandaşların koronaya yakalandığı ve tat alamadığı iması yapan restoran yetkilileri, "PCR testi yaptırmanızı öneririz. Geçmiş olsun"yanıtını verdi.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler