Laik Türkiye Cumhuriyeti nasıl kuruldu? Aklın, bilimin, özgürlüğün, bağımsızlığın 99. yılı...

29 Ekim 2022 Cumartesi, 11:55

Atatürk, Çankaya’da yakın çalışma arkadaşlarına “Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz” dedi ve 99 yıl önce bugün Cumhuriyet ilan edildi. Böylece “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini buldu ve yeni yönetimin meşalesi oldu.

Bugün, yurdun dört bir yanındaki kutlamalarda halk, saldırı altında olan laik Cumhuriyetin sahipsiz olmadığını haykıracak. Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapısını açan Cumhuriyet, kuşaktan kuşağa taşıdığı aydınlanmayla ilelebet yaşayacak.



