Laik Türkiye Cumhuriyeti nasıl kuruldu? Aklın, bilimin, özgürlüğün, bağımsızlığın 99. yılı...
Atatürk, Çankaya’da yakın çalışma arkadaşlarına “Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz” dedi ve 99 yıl önce bugün Cumhuriyet ilan edildi. Böylece “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini buldu ve yeni yönetimin meşalesi oldu. Bugün, yurdun dört bir yanındaki kutlamalarda halk, saldırı altında olan laik Cumhuriyetin sahipsiz olmadığını haykıracak. Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapısını açan Cumhuriyet, kuşaktan kuşağa taşıdığı aydınlanmayla ilelebet yaşayacak.
Atatürk, Çankaya’da yakın çalışma arkadaşlarına “Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz” dedi ve 99 yıl önce bugün Cumhuriyet ilan edildi. Böylece “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini buldu ve yeni yönetimin meşalesi oldu.
Bugün, yurdun dört bir yanındaki kutlamalarda halk, saldırı altında olan laik Cumhuriyetin sahipsiz olmadığını haykıracak. Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapısını açan Cumhuriyet, kuşaktan kuşağa taşıdığı aydınlanmayla ilelebet yaşayacak.
Video Haberler
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar için saat uyarısı
- İstanbulkart kullananlar dikkat!
- Fatih Portakal açıkladı: Ekranlara geri mi dönüyor?
- AKP'li belediyeden skandal hareket
- CNN Türk'te ilginç anlar: 'Böyle bir soru yoktu?'
- '24 yılın yeni zirvesi...'
- Dua Lipa Tarkan şarkısı söyledi, gündem oldu
- Malatya'da korkutan deprem
- CHP'den vizyon belgesine dair ilk yorum
- Erdoğan'ı onaylamayanlar artıyor