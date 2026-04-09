'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' bildirisine imza atmıştı: Oyuncu Müfit Can Saçıntı ifade verdi

Türkiye’nin aydınlık geleceği için bir araya gelen 168 yazar, akademisyen, sanatçı ve gazetecinin imzaladığı “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı ortak açıklama yargıya taşındı. Bildiriye imza atan isimler arasında yer alan ve kamuoyunun "Mandıra Filozofu" karakteriyle yakından tanıdığı ünlü sanatçı Müfit Can Saçıntı, ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı.

"KARTAL ADLİYE SARAYI'NIN -4. KATINDAYIM"

Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na giden Saçıntı, süreci sosyal medya hesabından kendine has üslubuyla paylaştı. Adliyenin fiziksel yapısına "saray" vurgusuyla dikkat çeken sanatçı, "Kartal, Anadolu Adliye sarayında… Evet sarayında… Laiklik bildirisine imza attığım için ifade vermek üzere bulunmak zorundayım; 'En son nerede görülmüştü?' diye soran olursa; Kartal Adliye sarayının, -4. katında, talimat savcılığındayım" ifadelerini kullandı.

"İFADE SÜRECİ OLUMLU GEÇTİ"

Savcılıkta yaklaşık bir saat süren ifade işleminin ardından yeni bir paylaşım yapan Saçıntı, adliye personeline teşekkür ederek şunları kaydetti:



"Canlarım merak etmeyin; ifade süreci çok olumlu geçti. Adliye personeli beni güler yüzle karşıladı. Kolonya tuttu, lokum, çikolata ikram etti. İsim vererek onları zorda bırakmak istemiyorum ama hepsine çok teşekkür ediyorum. Hem personelle hem adliyedeki vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdik. Artık bundan sonra savcılık ve hakimlerin kararına kaldı. Destekleyen herkese teşekkür ederim."