Laiklik Meclisi, Cumhuriyetin 101. yıldönümüne özel mesaj yayımladı: ‘İrade Cumhuriyeti yeniden kazanacak güçtedir’

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Laiklik Meclisi Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıldönümü için yazılı açıklamada bulundu. “Ülkemizde Cumhuriyetle birlikte kök salan birikim ve irade eşit, özgür bir ülke için laik Cumhuriyeti yeniden kazanacak güçtedir” başlığıyla yapılan açıklamada; “101. yılında, emperyalizme karşı bağımsızlık savaşıyla kazanılmış Cumhuriyet, kuldan yurttaşa, tebaadan halka, gericiliğin karanlığından Aydınlanmaya, arkaik toplumsal yapıdan çıkışa doğru büyük adımdır. Cumhuriyet, eğitimde, toplumsal, siyasi ve idari yapıda büyük devrimlere imza atarken kadınların eşitlik mücadelesi için de köklü bir atılım oldu” ifadeleri kullanıldı.

‘DİYANET FETVA KURULUNA DÖNDÜ’

1980 askeri darbesiyle yükselen ve AKP’nin 22 yıllık iktidarıyla ivme kazanan karşıdevrim hamlesinin Cumhuriyeti ve kazanımlarını yok etmeye çalıştığının vurgulandığı açıklamada; “‘Yeni Türkiye’ adı altında yargıdan orduya, siyasetten devlet kurumlarına, eğitimden sağlığa, toplumsal hayattan çalışma yaşamına kadar bütünlüklü bir tasfiye ve dönüşümü içeren karşıdevrim hamlesi büyük bir yol kat etmiş, Cumhuriyetin kazanımlarını büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır.

Kamu kaynakları tarikat ve cemaatler ile onların uzantılarına aktarılmakta, siyasi iktidarın önünü açtığı, çoğu vakıf görüntüsü altında mali olarak çok güçlenen bu örgütlenmeler bir yandan holdingleşirken diğer yandan imzaladıkları resmi protokollerle toplumu büyük bir karanlıkla kuşatmaktadırlar. Bir Cumhuriyet kurumu olarak kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı, kuruluş amacının tam tersi yönde fetva makamı haline gelmiştir. Emekçilere yoksulluk karşısında sabır telkin edip, öbür dünyada cennet vaat ederken, milyarlarca liralık kamu kaynağını ‘dindar ve kindar bir nesil yetiştirmek için’ tüketen bu kurum, anayasanın laiklik ilkesini ve yasaları ayaklar altına alarak dinci gericiliğin ideolojik merkezi gibi faaliyet yürütmektedir” denildi.

‘TOPLUM BASKI ALTINA ALINMALIDIR’

Cumhuriyetle birlikte kurulan laik ve üniter hukuk birliğinin parçalanıp, yerine şeri hükümler yürürlüğe konmaya çalışıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tarikat ve cemaatler kendi şeriat mahkemelerini kurar hale gelmektedir. ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ adı altında, emekçi çocuklarının Cumhuriyet kazanımı olan laik ve bilimsel eğitim hakkı gasp edilmekte, piyasa ve dinci gericilik kıskacında yaşamları karartılmaktadır. Gençlerin barınma hakkı cemaat ve tarikatlara havale edilmekte, dernek ve vakıf adı altında faaliyet yürüten tarikatlarla yapılan protokollerle eğitim her geçen gün laiklikten ve bilimsellikten uzaklaşmaktadır. Aşiret-tarikat-cemaatmafya çeteleri gelecek kuşaklarımıza adeta konmakta, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatları, gelecekleri bu yapılar tarafından gasp edilmektedir. 100 yıl önce işgalcilere ve emperyalizme karşı kazanılan zaferden sonra, bugün askeri ve ticari anlaşmalarla ülkemizin madenleri toprakları, suyu, ormanları kısacası bütün doğal kaynakları, vatandaşlık hakkı da dahil olmak üzere emperyalistlerin yağmasına açılmıştır. Türkiye emperyalizmin ve gericiliğin tasallutu altına alınırken toplum tarikatlar, cemaatler, aşiretler ve mafya çeteleri aracılığıyla sessiz kalmaya zorlanmakta, baskı altına alınmaktadır.”

‘CUMHURİYET KAZINMAK İSTENMEKTE’

“Cumhuriyet, 1923’ün 101. yılında ‘yeni anayasa’ dayatmasıyla bu topraklardan tamamen kazınmak istenmektedir” denilen açıklamada; “Bütün bu koşullar, Cumhuriyet ve eşit, özgür bir gelecek için laikliğin vazgeçilmez olduğunu ortaya koymaktadır. Sırtını emperyalizme, işbirlikçilerine ve gericilere dayayarak Cumhuriyetin kazanımlarını silebilecek güce kavuştuğunu düşünen siyasi iktidar ile destekçileri ve onlarla uzlaşmayı hedefleyenler şunu bilmelidir: Bu topraklarda işgale, saltanata ve gericiliğe karşı zafer kazanan, Cumhuriyetle birlikte kök salan birikim ve irade eşit, özgür bir ülke için laik Cumhuriyeti yeniden kazanacak güçtedir. Cumhuriyeti kuran iradeyi, Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte bu iradenin öncülerini, Kurtuluş Savaşı’nı veren halkımızı saygı ve minnetle selamlıyoruz. 101. yılında Cumhuriyet değerlerine saldıranlara karşı bütün yurttaşları laiklik mücadelesine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

101. yılında yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın laiklik” ifadeleri kullanıldı.