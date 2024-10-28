Cumhuriyet Kitapları, Antalya Kitap Fuarı'nda

Yayınlanma: 28.10.2024 - 17:17

Güncelleme: 28.10.2024 - 17:20

Bu yılki teması “İnsan Olmak” olarak belirlenen Antalya Kitap Fuarı kentin sembol kültür sanat merkezi Cam Piramit’te kapılarını 14. kez kitapseverlere açtı.

Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinin katıldığı fuarda Cumhuriyet Kitapları da psikoloji, araştırma inceleme ve edebiyat alanlarında 200’den fazla eserle yerini aldı. Cumhuriyet Kitapları'ndan eserleri yayımlanan Işık Kansu, Mustafa Balbay, Ümit Uysal, Bülent Gürsoy, Zekiye Yüksel, Şahsene Camız, Bekir Ödemiş, Erdal Atıcı, Güven Baykan fuarda kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla buluştular.

“Serçe Konağı”, “Mayıs ile Eylül”, “Keloğlan Kukla Oyunu” gibi çocuk kitaplarının yanı sıra, “Cumhuriyetçi Olmak”, “Karşıdevrime Direnirken”gibi inceleme araştırma kitaplarıyla Cumhuriyet Kitapları standında okuyucularıyla buluşan Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve Cumhuriyet Yazarı Işık Kansu fuarın Cumhuriyet Kitapları açısından çok iyi geçtiğini söyleyerek, fuarın önemli bir amaca hizmet ettiğini belirtti.

Cumhuriyet Kitapları'ndan çıkan “Özgecan Dilan ve Leyla”, “Hasret Gözlerimde Mavi”, “Şeriat Ülkesinde Kadın Olmak” kitaplarının yazarı Zekiye Yüksel, fuarın ziyaretçi sayısı bakımından olumlu geçtiğini ancak orta yaş grubunun gençlere göre daha fazla kitap satın aldığı gözlemini aktararak “Gençlerin kitap almakta zorlandıklarını görüyorum. Bunun ekonomi ile ilgisi olduğunu düşünüyorum. Gençler fuarı geziyorlar ancak bir çiçek bahçesi dolaşır gibi geziyorlar. Gençlerin yaşamlarına daha fazla kitap katmalarının imkanları sağlanmalı. Özellikle yerel yönetimde olanların bu konuda bir çözüm üretmesi gerektiğini düşünüyorum” yorumunu yaptı.

“Umudun Yaradılışı” eseri Cumhuriyet Kitapları tarafından yayınlanan yazar Bülent Gürsoy da Cumhuriyet Kitapları yazarı olarak fuara katılmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Dilerim bu fuar sayesinde okuma oranları artar, oldukça düştüğünü biliyoruz. Okuma oranı arttığında toplumun kültürel düzeyi artıyor ve olayları yorumlamada farklı bir boyut kazanılıyor. Bu bakımdan fuar organizasyonunda emeği geçen herkese ve yayınevime teşekkür ediyorum” dedi.

Antalya Kitap fuarı, yazarların imza günleri ve söyleşileri eşliğinde 3 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.