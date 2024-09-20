Lâl Denizli, Alaçatı’nın 31 yıllık sorununu çözdü

Yayınlanma: 20.09.2024 - 14:56

Güncelleme: 20.09.2024 - 14:56

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, S.S. Alaçatı Halk Sosyal Konut Kooperatifi’nin 1993’den beri çözülemeyen mülkiyet sorununu çözdü. Başkan Denizli, kooperatifin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin ardından tapu devirlerinin gerçekleştirilmesi konusunun mecliste oy çokluğu ile kabul edildiğini belirterek, Çeşme için tarihi bir adım atıldığını söyledi.

Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası’nda düzenlenen S.S. Alaçatı Halk Sosyal Konut Kooperatifi Genel Kurul Toplantısı’na katılan Denizli, “31 Yıllık sorunu birlik ve beraberlikle çözdük. Yıllardır süren Alaçatı’daki en büyük sorunlardan biri olan S.S. Alaçatı Halk Sosyal Konut Kooperatifinin uzun süredir çözülemeyen meselesinde sona gelindi. Bugün, Alaçatı Ek Hizmet Binamızda gerçekleşen Kooperatif Genel Kurulu’nda Çeşme Belediyemizi temsilen bulunduk ve devir sürecini karara bağladık. İlçe sakinlerimizin mağdur olmasını engellemek amacıyla arsanın kooperatife devrine ilişkin müjdeli haberi paylaştık. Tapu devir işlemlerinin başlayacağını duyurduk. Yaklaşık 31 yıldır süregelen bu sorunun belediyemiz tarafından çözüme kavuşturulmuş olmasının gururunu yaşıyoruz” diye konuştu. Başkan Denizli, Alaçatı halkıyla birlik ve beraberlik içinde bu sorunun çözüldüğünü vurgulayarak, yurttaşların mağdur olmamaları için her türlü ayrıntının titizlikle değerlendirildiğini ifade etti.

"ÇEŞME İÇİN TARİHİ BİR GÜN"

Genel Kurulun ardından Çeşme Belediyesi 2024 Eylül Ayı Olağanüstü toplantısı Çakabey Kültür Merkezi’nde yapıldı. Başkan Lal Denizli’nin yönetiminde gerçekleşen toplantıda, kooperatifin yükümlülüklerinin 22.11.2024 tarihine kadar yerine getirilmesinin ardından tapu devirlerinin gerçekleştirilmesi gündeme alındı. Karar, Cumhur İttifakı'nın 1 ret 1 çekimser oylarına karşın oy çokluğuyla kabul edildi. Denizli, “1993 yılından beri devam eden ve birçok vatandaşımızın mağduriyet yaşadığı S.S. Alaçatı Halk Sosyal Konut Kooperatifinin bulunduğu alanların davasını kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çeşme için tarihi adımlardan birini bugün Eylül Ayı Olağanüstü Meclis toplantımızda attık” diyerek alınan kararın, Çeşme’ye hayırlı olmasını diledi.

NE OLMUŞTU?

1993 yılında Alaçatı Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşlara sosyal konut sağlamak amacı ile kurulan kooperatifin çalışmaları, yıllar süren yargı süreçleri nedeniyle sekteye uğramıştı. Belediyeye ait arsaların 775 sayılı Gecekondu Kanunu çerçevesinde kooperatife devri amaçlanmış, ancak Hazine’nin mülkiyet iddiası ile açmış olduğu davanın sonuçlanması beklenmişti. Çeşme Belediyesi hukuki mücadeleyi kazanmış ise de Hazinece karara karşı üst mahkemeye başvurulmuş ve konu Yargıtay‘a kadar intikal ettirilmişti. Bu süreçte, planlama dahil tüm altyapı tamamlanmış, binalar inşa edilerek fiilen hak sahiplerine dağıtıldığı halde, vatandaşlar tapularını alamamıştı. Bugün gelinen noktada ise Çeşme Belediyesi’nin Hazinenin mülkiyet iddiası ile açmış olduğu davayı kazanması ve bu kararın üst mahkemelerce de onanarak kesinleşmesi ile dar gelirli hak sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere, S.S. Alaçatı Halk Sosyal Konut Kooperatifine tapu devir işlemelerinin gerçekleşeceği duyuruldu.