'Lastik yakan' sürücünün ehliyetine el konuldu, 32 bin lira ceza

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir sürücü, otomobiliyle yaptığı hareketler ile lastiklerine zarar verip, çevreyi rahatsız etti. Sürücünün ehliyetine el konulurken 32 bin 233 TL de ceza kesildi.

'Lastik yakan' sürücünün ehliyetine el konuldu, 32 bin lira ceza
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DHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 00:26

Olay dün gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Batıkent İlkyerleşim Mahallesi'nde meydana geldi.

Otomobiliyle hareketler yapan sürücü, aracından çıkan yüksek ses ve lastikten çıkan dumanla çevreye rahatsızlık verdi. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EHLİYETİ GİTTİ, 32 BİN LİRA CEZA YEDİ

Mahallelinin ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince otomobil ve sürücüsü tespit edildi.

Otomobil emniyetin otoparkına çekilirken, ehliyetine el konulan sürücüye ise 32 bin 233 TL para cezası kesildi. 

 


Etiketler: #ehliyet #para cezası #ceza

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