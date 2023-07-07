Lavabo açıcı dehşeti: Yüzünden yaralandı!

Yayınlanma: 07.07.2023 - 15:03

Güncelleme: 07.07.2023 - 15:05

Güney Mahallesi'nde yaşadığı evde 2 gün önce tıkalı lavabosunu açmak isteyen Adem Ç., lavabo açıcı kullandı. Adem Ç.'nin lavabodaki kimyasal toz üzerine sıcak su dökmesiyle patlama oldu.

YÜZÜNDEN YARALANDI

Adem Ç., yüzünden yaralandı ve haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Adem Ç. hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.