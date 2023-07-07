Lavabo açıcı dehşeti: Yüzünden yaralandı!
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Adem Ç., (30) evinde tıkalı lavaboyu açmak için kullandığı açıcının patlamasıyla yaralandı.
Güney Mahallesi'nde yaşadığı evde 2 gün önce tıkalı lavabosunu açmak isteyen Adem Ç., lavabo açıcı kullandı. Adem Ç.'nin lavabodaki kimyasal toz üzerine sıcak su dökmesiyle patlama oldu.
YÜZÜNDEN YARALANDI
Adem Ç., yüzünden yaralandı ve haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Adem Ç. hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
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