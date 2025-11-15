Lefkoşa'da geçit töreni: KKTC bağımsızlığının 42'nci yılını kutluyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen tebriğe Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda siyasi isim katıldı. Ardından Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni düzenlendi.

"TÜRKİYE HER ZAMAN KKTC'NİN YANINDA"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da düzenlenen resmi geçit törenine katıldı.

Törende konuşan Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Yılmaz, “Tüm dünya bilsin ki anavatan ve garantör Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının yanındadır, ilelebet ve her koşulda yanında olmaya devam edecektir” dedi.

Rum tarafının 62 yıl önce ortaklık devletini silah zoruyla ortadan kaldırdığını hatırlatan Yılmaz, 1968’den bu yana süren müzakerelerde samimi iradenin her zaman Kıbrıs Türk tarafında olduğunu söyledi. Rum tarafının hiçbir dönemde siyasi eşitliği kabul etmediğini vurgulayan Yılmaz, “Adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümün yolu, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinden geçmektedir” dedi.

ERHÜRMAN: KIBRIS TÜRK HALKI VAZGEÇMEYECEK

Erhürman ise yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının egemenlik ve eşitlik haklarından asla vazgeçmeyeceğini belirtti.

Erhürman, “Bütün dünya bilmelidir ki, Kıbrıs Türk halkı bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir. Kıbrıs Rum halkının bu adada ne kadar egemenlik hakkı varsa, Kıbrıs Türk halkının da o kadar egemenlik hakkı vardır. Ve Kıbrıs Türk halkı, egemenlik ve eşitlik haklarının ihlal edilmesine, görmezden gelinmesine, yok sayılmasına asla izin vermeyecektir” dedi.

Erhürman, kendilerinden önceki nesillerin çok ağır bedeller ödediğini, bugünün mücadelesinin o kuşakların bıraktığı mirası geliştirmek ve çocuklara daha iyi bir gelecek bırakmak olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin desteğinin en büyük güvenceleri olduğunu belirten Erhürman, “Bizim Rum halkının hak ve çıkarlarında gözümüz yoktur. Ama kendi halkımızın haklarının ihlal edilmesini de asla kabul etmeyiz. Kıbrıs Türk halkı, hakkı olandan fazlasını talep etmez ama hakkından azına da rıza göstermez" dedi.