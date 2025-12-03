Lehte karar veren ya da itiraz eden yargı mensupları ya görevden alındı ya tayini çıktı: ‘İmamoğlu’ sürgünleri

Son Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile 621 hâkim ve savcı hakkında kararlar 28 Kasım tarihinde yayımlandı. Seçilmiş İBB başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden “diploma davası”nın görüldüğü İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nin hâkimi kararnameyle birlikte Kahramanmaraş’a atandı. Söz konusu hâkim, diploma davası duruşmalarının ardından ismi verilerek iktidara yakın medya organları tarafından hedef gösterilmişti.

İmamoğlu’nun, Beylikdüzü’nde 2015 yılına ait bir ihale gerekçe gösterilerek 2023’te başlayan ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiası ile Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada ise 24 Ekim’de yapılan on birinci duruşmada beraat kararı veren hâkimin de son kararnameyle Kahramanmaraş’a atandığı ortaya çıktı.

Söz konusu ihale davasında, dört duruşma boyunca mütalaa vermeyi reddeden savcıyı uyaran dava hâkimi Diyarbakır’a tayin edilmişti. Davanın başladığı 2023 yılında ise HSK, dava bileşiminde değişiklik yaparak 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yetkisini ikiye bölmüş ve mevcut hâkimin yanında 1/2 yetkiyle çalışacak başka bir hakim daha atanmıştı.

‘SİYASİ YASAK TELKİN EDİLDİ’

İmamoğlu’nun yaklaşık üç yıldır istinaf mahkemesinde bekleyen “ahmak davasında” da farklı tarihlerde heyet değişiklikleri yapıldı. İmamoğlu’nun 14 Aralık 2022’de 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve “siyasi yasak” aldığı dava kapsamında, davanın görüldüğü İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin hâkimi, aynı yılın haziran ayında çıkarılan HSK kararnamesi ile Samsun’da görevlendirildi. Söz konusu hakimin daha sonra “İmamoğlu’na iki yıldan fazla ceza vererek onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi. Bu suçlara ilişkin daha önce verilmiş kararları inceledim. Vicdani olarak, böyle bir cezanın adaletsiz olacağını gördüm” dediği de öne sürüldü. Cezanın onaylanmasının arından ise 25 Ağustos 2023’de yayımlanan HSK kararnamesi ile ise kararın istinaf aşamasına bakacak olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi’nin başkanı ve bir üyesi görevden alındı.

Gözaltına alınmadan bir gün önce üniversite diploması iptal edilen İmamoğlu’nun, 6 Mayıs’ta İstanbul İdare Mahkemesi’nde lisans diplomasının iptaline karşı açtığı yürütmeyi durdurma davasına bakan mahkeme heyeti ise bu yıl 20 Haziran’da yayımlanan HSK kararnamesiyle dağıtıldı. Yerine atanan yeni heyet, davayla ilgili herhangi bir işlem yapamadan nöbetçi mahkeme heyeti yürütmeyi durdurma istemine karşı ret kararı verdi. Ret kararına yapılan itirazın bu ay sonuca bağlanması bekleniyor.

İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından yargılandığı davada ise 16 Temmuz’da karar çıktı. İmamoğlu “hedef gösterme” suçu yönünden beraat ederken ‘Tehdit” suçundan 2 ay 15 gün, “kamu görevlisine hakaret” suçundan ise 1 yıl 5 ay hapis cezası aldı. İmamoğlu’nun ceza aldığı suçlardaki kararlar oyçokluğuyla alınırken mahkeme heyetinin bir üyesi ise İmamoğlu’nun bütün suçlardan beraatini istedi. Karar açıklandıktan 20 gün sonra ise söz konusu mahkeme üyesi, 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hâkimi görevinden alınarak İstanbul 45. İş Mahkemesi hâkimliğine atandı.

‘SANA YARIN DÖNÜŞÜ OLUR’

19 Mart operasyonunu önceden sızdırdığı öne sürülen bir kadın savcının da açığa alındığı iddia edildi. İktidara yakın kaynaklara göre savcı, İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’la buluşarak operasyon bilgisi paylaştı; HTS kayıtları ve etkin pişmanlıktan yararlanan tanık ifadeleri de bu görüşmeye dayanak gösterildi. Savcının ayrıca İBB dosyasında görevli bir meslektaşını “Bu dosyalar sıkıntılı, yarın sana dönüşü olur” diyerek uyardığı iddia edildi. HSK’nın konuya ilişkin müfettiş görevlendirdiği, suçlamaları reddeden savcının bölgede bulunduğunu kabul ettiği ancak tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını söylediği aktarıldı. Son HSK kararnamesiyle Şanlıurfa’ya atanan savcının, inceleme süresi boyunca açığa alındığı öne sürüldü.