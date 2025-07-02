LeMan'a gerici saldırı

Haftalık mizah dergisi LeMan’ın 26 Haziran tarihinde yayımladığı bir karikatürde Hz. Muhammed ve Musa peygamberin tasvir edildiği iddiasıyla toplanan grup dergi binasını bastı. Polis, çizer ve yayın yönetmenleri ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Karikatürün yayımından dört gün sonra sosyal medyada kampanya başlatıldı. Terör örgütü İBDA-C’ye yakın olduğu ileri sürülen Büyük Doğu Akıncıları Derneği ise sosyal medya hesabından derginin İstanbul Beyoğlu’ndaki merkezi önünde toplanma çağrısı yaptı.

Önceki akşam saatlerinde toplanan grup dergi binasına yönelerek “Ya onlar ölecek ya biz” Kafir Leman hesap verecek”, “Kemalist köpekler hesap verecek” gibi sloganlar attı. Saldırganlar polis bariyerlerini aşarak binayı hedef aldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Eylemle eşzamanlı olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İfade özgürlüğü kisvesi altında kutsal değerlere hakaret edilmesine izin verilemez. Soruşturma başlatılmıştır” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla soruşturma açtı. Çizim sahibi, iki genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazıişleri müdürü hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise karikatürün çizeriyle derginin yöneticilerinin ters kelepçeyle, başlarına bastırılarak gözaltına alındığı görüntüleri paylaştı.

'PEYGAMBERİ ÇİZMEDİK'

LeMan dergisi ise yaptığı açıklamada, söz konusu karikatürde Hz. Muhammed ve Musa peygamlerlerin tasvir edilmediğini, İsrail’in Gazze’deki katliamlarına yönelik çizim yapıldığını belirterek incinenlerden özür diledi.

MADIMAK'A GÖNDERME

Şeriatçı grupların tekrar toplanma çağrısı yapması üzerine Taksim Meydanı eyleme kapatıldı. Taksim Camisi önünde Tevhid bayrağı taşıyan bir grup ise, “Alçak LeMan, Charlie Hebdo’yu unutma” sloganı attı. Yapılan basın açıklamasında ise “32 yıl önce Madımak’ta mücadele ettiğimiz zihniyet, bugün LeMan’da yaşıyor” ifadesi dikkat çekti.

Eylemde Sivas katliamı hakkındaki ifadeler tepki çekerken, “kaymakamlık yasağı” olmasına karşın eyleme izin verilmesi de akıllarda soru işareti yarattı.

MUHALEFET VE BASIN MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

Gözaltılar ve saldırı sonrası kamuoyunda tepkiler yükseldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Hz. Muhammed’e hakaret edilmedi, yapılmamış bir saygısızlık üzerinden başlatılan linç kampanyası kabul edilemez” dedi.

Sol ve sosyalist partiler, “Hiçbir gerekçe İstiklal Caddesi’nde yaşanan taşlısopalı saldırıları ve atılan ‘Yaşasın şeriat’ sloganlarını haklı kılamaz” yorumunda bulundu. Basın meslek örgütleri ise saldırı ve gözaltıların, ifade özgürlüğüne yönelik ciddi bir tehdit olduğuna dikkat çekti.

'FİLİSTİN İÇİN 5 ÖZEL SAYI YAPTIK, ŞİMDİ LİNÇ EDİLİYORUZ'

Cumhuriyet, hakkında gözaltı kararı verilen LeMan Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün’e Fransa’da ulaştı. Akgün ayrıntıları şöyle anlattı: “Beş özel sayı yaptık Filistin için. Yüzlerce kapağımız, binlerce karikatürümüz var. Şimdi Filistin’i savunduğunu iddia eden bazı kesimler tarafından linç edilmek çok ağır ve acı bir çelişki. LeMan’ın kimliğinde kutsal değerlere hakaret olmaz. Böyle bir niyetimiz asla olmadı” dedi.



