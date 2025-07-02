Leman'a soruşturma... Çarpıtılan karikatürün çizeri Doğan Pehlevan'ın ifadesi ortaya çıktı: Peygamberi kastetseydim 'Hz.' yazardım

Daha önce pek çok defa hedef gösterilen ve muhalif karikatürleriyle bilinen LeMan dergisi hakkında bir kez daha soruşturma başlatıldı.

Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından Leman hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gelişmeyi duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

KARİKATÜRİST, GRAFİKER VE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, karikatürle ilgili 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını bildirdi.

Söz konusu kişiler arasında karikatürün sahibi, derginin 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü yer aldı.

GERİCİ GRUP, LEMAN BİNASINA SALDIRDI

Öte yandan sosyal medyada örgütlenen ve İBDA-C uzantılı olduğu belirtilen Büyük Doğu Akıncılar Derneği'nin çağrısıyla toplanan gruplar LeMan dergisinin binasına saldırıda bulundu. Binanın kapıları ile camları taş ve sopalarla kırıldı. Daha sonra polis müdahale etti.

HEDEF ALINAN O KARİKATÜRÜN ÇİZERİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Son olarak, linç kampanyası başlatılan o karikatürün çizeri Doğan Pehlevan'ın Emniyet ifadesi ortaya çıktı.

Linç kampanyasına tepki gösteren Pehlevan ifadesinde, "Filistin katliamından bugüne, İran savaşı da dâhil olmak üzere karşılıklı olarak hayatını kaybeden insanlarla ilgili bu karikatür, aslında barış dolu bir çalışmadır. Karikatürde geçen Muhammed ve Musa isimleri, bu toplumlar içinde çokça kullanılan, popüler isimlerdendir. Muhammed ismi, Müslümanları temsil eden bir isim gibi görünürken; Musa ismi ise Yahudileri temsil eden bir isim olarak algılanabileceğinden dolayı bu iki ismi karikatürde kullandım. Ayrıca, eğer peygamberlerden bahsedilecekse, isimlerinin başında 'Hz.' ve sonrasında '(s.a.v.)' gibi ifadeler kullanmamız gerekir ki peygamber oldukları açıkça anlaşılsın. Ancak benim burada kastettiğim, günümüzde savaşlarda hayatını kaybeden sıradan insanlardır" dedi.

"Bu süreçte mağdur olan benim, aynı zamanda toplumdur" diyen Pehlevan, "Ben bu karikatürde barıştan söz ediyorum, bazı kişiler birileri farklı bir tartışma yaratarak, bu tartışmayı benim üzerime yıkmaya çalışıyor. Bu tarz kişilere 'provokatör' denildiğini düşünüyorum. Türkiye’de uzun yıllardır çizerlik yapıyorum. Bu meslekte öğrendiğimiz ilk kural, din konularına girmemek ve dinle alay etmemektir. Bu ilkeye her zaman bağlı kaldım. Hakkımda yöneltilen suçlamayı kabul etmiyorum" sözlerini kullandı.

İşte çizer Doğan Pehlevan'ın tam ifadesi...

"Benim, Leman dergisinde sorumlu olduğum yarım sayfalık bir köşem vardır. Eskiden haftalık yayımlanırken, şu anda 15 günde bir basın-yayın faaliyeti yürütmekteyiz. Her 15 günde bir karikatür çizip dergiye teslim ederim. Bahsi geçen karikatürü yaklaşık bir hafta önce çizdim ve derginin sahibi olan Tuncay Akgün’e gönderdim. Aynı süre içerisinde, derginin grafik tasarım işlerini yapan Cebrail Okçu ve Murat Yücesan’a da ilettim. Karikatürün yayımlanmasında yetkili kişi, Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün’dür. Onun onayı olmadan karikatür yayımlanmaz. Eğer gönderilen karikatürde bahsedildiği gibi bir sorun olsaydı, Tuncay Akgün kesinlikle yayına izin vermezdi.

Filistin katliamından bugüne, İran savaşı da dâhil olmak üzere karşılıklı olarak hayatını kaybeden insanlarla ilgili bu karikatür, aslında barış dolu bir çalışmadır. Karikatürde geçen Muhammed ve Musa isimleri, bu toplumlar içinde çokça kullanılan, popüler isimlerdendir. Muhammed ismi, Müslümanları temsil eden bir isim gibi görünürken; Musa ismi ise Yahudileri temsil eden bir isim olarak algılanabileceğinden dolayı bu iki ismi karikatürde kullandım. Ayrıca, eğer peygamberlerden bahsedilecekse, isimlerinin başında 'Hz.' ve sonrasında '(s.a.v.)' gibi ifadeler kullanmamız gerekir ki peygamber oldukları açıkça anlaşılsın. Ancak benim burada kastettiğim, günümüzde savaşlarda hayatını kaybeden sıradan insanlardır.

Karikatüre bakıldığında, çizimdeki kıyafetlerin ve mekânın günümüzü yansıttığı net bir şekilde görülecektir. Bu da anlatılmak istenenin tarihsel değil, tamamen bugüne ait bir durumu temsil ettiğini göstermektedir. Savaşın anlamsızlığına vurgu yapmak; ruhların birbirleriyle anlaşabileceğini fakat bunun fark edilmesi için illa ölmek mi gerektiği sorusunu sormak istedim. Vermek istediğim mesaj yalnızca budur. Başka herhangi bir amacım yoktur. Hatta karikatürün oldukça neşeli ve sevgi dolu bir anlatıma sahip olduğunu düşündüm. Bu çalışmanın, güncel olaylarla ilişkilendirilmesini hiç doğru bulmuyorum. Konuyu ülke gündemine taşıyıp toplumu galeyana getiren şahıstan şikâyetçiyim. Bu süreçte mağdur olan benim, aynı zamanda toplumdur. Ben bu karikatürde barıştan söz ediyorum, bazı kişiler birileri farklı bir tartışma yaratarak, bu tartışmayı benim üzerime yıkmaya çalışıyor. Bu tarz kişilere 'provokatör' denildiğini düşünüyorum. Türkiye’de uzun yıllardır çizerlik yapıyorum. Bu meslekte öğrendiğimiz ilk kural, din konularına girmemek ve dinle alay etmemektir. Bu ilkeye her zaman bağlı kaldım. Hakkımda yöneltilen suçlamayı kabul etmiyorum."