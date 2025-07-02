LeMan dergisi soruşturması: 4 çalışan için tutuklama istemi!

LeMan Dergisi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 çalışan için "tutuklama" talep edildi.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

4'ÜNE DE TUTUKLAMA TALEBİ

4 çalışan için de "tutuklama" talep edildi.

Çarpıtılan karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik maddesi ile; diğer çalışanlar ise sadece halkı kin ve düşmanlığa tahrik maddesi ile tutuklamaya sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

LeMan Dergisi'ne "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla resen başlatılan soruşturma kapsamında 4 çalışan gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı verilmişti.