LeMan Instagram yasağını kapağına taşıdı: Yusuf Dikeç ayrıntısı

Mizah dergisi LeMan, Instagram yasağını AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın olduğu bir görselle kapağına taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 22:37
LeMan Instagram yasağını kapağına taşıdı: Yusuf Dikeç ayrıntısı
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sosyal medya platformu Instagram’a erişimi 2 Ağustos’ta engellemişti.

Erdoğan, derginin kapağında milli atıcı Yusuf Dikeç’in ikonikleşen eli cebinde pozuyla görülüyor.

Elinde bir silah olan Erdoğan’ın ‘Instagram Kapatma Butonu’ yazan bir hedefe nişan aldığı görülüyor.


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