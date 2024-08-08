LeMan Instagram yasağını kapağına taşıdı: Yusuf Dikeç ayrıntısı
Mizah dergisi LeMan, Instagram yasağını AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın olduğu bir görselle kapağına taşıdı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sosyal medya platformu Instagram’a erişimi 2 Ağustos’ta engellemişti.
Erdoğan, derginin kapağında milli atıcı Yusuf Dikeç’in ikonikleşen eli cebinde pozuyla görülüyor.
Elinde bir silah olan Erdoğan’ın ‘Instagram Kapatma Butonu’ yazan bir hedefe nişan aldığı görülüyor.
Leman yeni sayısıyla bayilerde ve marketlerde yerini almıştır. pic.twitter.com/lOVBoGg7Yr— LeMan (@lemandergisi) August 8, 2024
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