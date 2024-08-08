LeMan Instagram yasağını kapağına taşıdı: Yusuf Dikeç ayrıntısı

Yayınlanma: 08.08.2024 - 22:37

Güncelleme: 08.08.2024 - 22:37

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sosyal medya platformu Instagram’a erişimi 2 Ağustos’ta engellemişti.

Erdoğan, derginin kapağında milli atıcı Yusuf Dikeç’in ikonikleşen eli cebinde pozuyla görülüyor.

Elinde bir silah olan Erdoğan’ın ‘Instagram Kapatma Butonu’ yazan bir hedefe nişan aldığı görülüyor.