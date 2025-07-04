LeMan protestocularına tepki göstermişti: Barış Akademisyeni Aslı Aydemir tutuklandı

LeMan dergisi çalışanları hakkında, Hazreti Muhammed'in tasvir edildiği yorumlarına yol açan karikatür nedeniyle "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Karikatürün sosyal medyada gündem olması üzerine protesto çağrıları yapıldı. Bazı gruplar derginin Beyoğlu'ndaki bürosuna baskın yaparken, LeMan çizerleri sosyal medyada hedef gösterildi.



AYDEMİR TEPKİ GÖSTERDİ, MASADAKİ BARDAK KIRILDI

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre derginin binası protestocular tarafından basıldığı sırada bölgede bulunan Barış Akademisyeni Aslı Aydemir ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle Aydemir'in masasında bulunan bardağı yere düşerek kırıldı ve eşinin eli kesildi.

ARBEDEYE MÜDAHALE EDEN POLİS MEMURUNUN ELİ KESİLDİ

Arbedeye müdahale etmek isteyen bir polis memuru da araya girdiği sırada elinden yaralandı. Eli kesilen polis memurunun şikayetçi olması üzerine Aydemir sabah ev baskınıyla gözaltına alındı. Emniyet'teki ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Aydemir, tutuklama talebiyle İstanbul 5’inci Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hâkimliği'deki ifadesinin ardından Aydemir, "polise mukavemet ve kasten yaralama" suçlamalarıyla tutuklandı.

"KASIT OLMAYAN BİR YERDEN KASTEN YARALAMADAN TUTUKLAMA KARARI VERİLİYOR"

Aydemir’in avukatı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi Yunus Emre Işık, tutuklama kararı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"O videonun çıktığı gün Aslı hocanın üzerine saldırıyorlar. Elinde bir bardak var, o bardak kırıldığı sırada yanında kocası var ve o polis var. Polis onları uzaklaştırmaya çalışırken, polisin ve kocasının da eli yaralanıyor.

Polis şikayetçi oluyor, 'Beni kasıtlı bir şekilde yaraladı' diye. Ama normalde kendine saldırıldığında bira bardağı düşüyor. Yani bardağı birine atmıyor, sallamıyor hiçbir şekilde.

Her şeyi bir kenara bırakacak olursak Aslı hoca o kişinin polis olduğunu da bilmiyor. Ancak her şeye rağmen kasten yaralama üzerinden tutukladılar kendisini. Hukuki anlamda yapılabilecek bir yorum yok. Kasıt olmayan bir yerden kasten yaralamadan tutuklama kararı veriliyor.

Saldıran da kendisi değil. Önce video üzerinden hedef gösteriliyor. Ardından bugün evi basılarak gözaltına alınıyor."

BARIŞ AKADEMİSYENLERİNDEN AYDEMİR'E DESTEK PAYLAŞIMI

Aslı Aydemir'in de imzacılarından olduğu Barış Akademisyenleri şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili hocamız Aslı Aydemir, 30 Haziran günü Leman Dergisi önüne gelen saldırgan grupla yaşadığı tartışmanın ardından önce bu sabah ev baskınıyla gözaltına alındı, biraz önce ise akıl dışı bir gerekçeyle tutuklandı. Hocamızın masumiyeti açıktır, yanındayız!"