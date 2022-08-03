LeMan'dan 'Terzi Fikri' kapağı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:04

Haftalık mizah dergisi LeMan, bu haftaki kapağına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fatsa'nın 1980 yılında askeri operasyonla görevden alınan 'Terzi' lakaplı sosyalist Belediye Başkanı Fikri Sönmez'i taşıdı.

Fikri Sönmez'in "Ben ne yaptıysam halkım için, halkımla beraber yaptım" sözlerinin yer aldığı kapakta 'Fikri Sönmez (Terzi Fikri) onumuruzdur' ifadeleri yer aldı.



İşte LeMan'ın kapağı:



ERDOĞAN HEDEF ALMIŞTI

1980’de askeri operasyonla görevine son verilen Fatsa’nın sosyalist Belediye Başkanı 'Terzi' lakaplı Fikri Sönmez'i hedef alan Erdoğan, "Ordu, Terzi Fikri’yi de iyi bilir, onların bedelini benim Ordum çok ödedi” ifadelerini kullanmıştı.







