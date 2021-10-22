Leva/TL kuru yükseldi; Edirne'ye akın ettiler!
Avro'ya endeksli Bulgar Levası'nın 5.74 liraya ulaşmasını fırsat bilip alışveriş için Edirne’deki Ulus Pazarına akın eden Bulgaristan yurttaşları, aldıklarını taşımakta güçlük çekti, araçlarının bagajlarında yer kalmadı.
Edirne'de, her cuma günü kurulan ve 'sosyete pazarı' olarak adlandırılan Ulus Pazarına gelen Bulgaristan yurttaşları, aldıkları ürünleri taşımakta zorluk çekti. Özellikle sabahın erken saatlerinde yerli halktan daha kalabalık olduğu görülen Bulgaristan vatandaşlarının, pazarı adeta talan ettikleri kameralara yansıdı. Giyimden, kozmetiğe, temizlik ürünlerinden gıdaya hemen hemen tüm kalem ürünlerden poşet poşet alan Bulgaristan vatandaşları, araçlarının bagajlarını tıka basa doldurdu.
“Edirne’de her şey çok ucuz”
Bulgaristan’dan Edirne’ye defalarca geldiğini söyleyen Faik Teyfik, Edirne’de fiyatların çok daha ucuz olduğunu, beğendikleri eşyaları pazardan aldıklarını belirtti. Alışveriş yapmak için Yunanistan’dan Edirne’ye geldiğini anlatan Ceylan Sulko da, bir sürü alışveriş yaptığını, Edirne’de her şeyin çok ucuz olduğunu ifade etti. Bulgaristanlı Pembe Mıhaylova da, Edirne’ye alışveriş yapmak için geldiğini, mutlu olduğunu söyledi.
İstanbul esnafı, satış için Edirne’ye geliyor
İstanbul’dan ürün satmak için Edirne’ye geldiğini belirten esnaf da, Bulgaristan yurttaşlarının alışveriş yapmak için Edirne’yi tercih ettiklerinden dolayı İstanbul esnafının da Cuma günleri Edirne’ye geldiğini belirtti.
Esnaf, Bulgaristan vatandaşları olmasa Edirne’ye gelmenin bir anlamı olmayacağını kaydetti.
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