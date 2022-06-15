'Leyla Hanım' belgesine büyük ödül

15 Haziran 2022 Çarşamba, 18:26

23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde Türk siyasi yaşamının önemli isimlerinden olan Leyla Atakan’ın yaşamını konu alan Leyla Hanım filminin özel gösterimiyapıldı. Film, festivalin ‘Özel Ödülü’nün de sahibi oldu.

Ödül törenine filmin yapımına öncülük eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, filmin yönetmeni İlke İşisağ, oyuncular Anıl Taşezen, Devrim Nas, idari yapımcı Koral Altın, yarışmacı filmlerin yönetmen ve oyuncuları ile çok sayıda davetli katıldı.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Organizasyon Komitesi Özel Ödülü sonrası sahneye davet edilen Başkan Hürriyet, Leyla Atakan’ın İzmit ve Türkiye açısından taşıdığı öneme değinerek, “Bu ödül hayatları boyunca var olma mücadelesi gösteren tüm cesur kadınlara armağan olsun” dedi.

Ekibi tek tek sayarak teşekkür eden Hürriyet, “Leyla Hanım filmimizin yönetmeni İlke İşisağ’a, Leyla Atakan’ı canlandıran Özge Borak’a, Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül’e, tabii ki senaryo danışmanlığımızı yapan sevgili Gani Müjde’ye, İdari Yapımcı Koral Altın, film setindeki ışıkçısından kameramana, sesçisinden senaryo ekibine, montajcısına, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir eser ortaya çıktı ve eminim ki bu eserle birlikte gelecek nesiller Leyla Atakan’ı daha iyi tanıyabilecek, kadın olma iradesinden ve yaşamından ilham alabilecek” diye konuştu.

ÖDÜLLE DÖNMEKTEN MUTLUYUZ

Ödül töreni ardından film ekibiyle birlikte mutluluğunu paylaşan Başkan Hürriyet, “Bu festivalde ilk ödülümüzü, kıymetli ödülümüzü aldık. Çok emek verdik, çok çalıştık. Kadının her alanda mücadelesini gösterebilmek, anısını, hatıralarını gelecek nesillere aktarabilmek için bu filmimizin daha başlangıçta böylesi kıymetli bir ödülle taçlanıyor olması bizim için gurur kaynağı. Gerçekten çok mutluyuz. Tüm film ekibine, oyunculara çok teşekkür ediyorum. Herkes inanarak bu çalışmada yerini aldı. Ödülle birlikte İzmit’e dönüyor olmaktan çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Filmin genç yönetmeni İlke İşisağ, “Filmi burada ekip olarak ilk defa izledik. Burada olmak çok keyifliydi. Ödül almaktan çok mutluyum. Tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ödülle İzmit’e dönüyor olmaktan çok mutluyuz” dedi.