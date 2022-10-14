LGBT karşıtı eylemde AKP hatırlatması ortalığı karıştırdı

Şanlıurfa Aile Platformu, LGBT'yi hedef alan açıklanmalarda bulundu. Bir genç ilk LGBT örgütünün AKP iktidarında kurulduğunu söyledikten sonra tartışma çıktı.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 17:45
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Şanlıurfa Aile Platformu, LGBT’yi hedef alan bir yürüyüş düzenledi. 

Cuma namazı çıkışında Dergah Camisi önünde basın açıklaması yapan platform ile bir genç arasında tartışma çıktı. 

İlk LGBT örgütünün AKP iktidarında kurulduğunu iddia eden genç "Madem Allah’ın hakkını savunuyorsunuz, neden doğruları konuşmuyorsunuz!" deyince ortalık karıştı.


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