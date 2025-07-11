LGS sonuçları bugün açıklanacak

15 Haziran'da gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları bugün saat 10.00 itibarıyla açıklanacak.

14-24 Temmuz tarihleri arasında ise tercih süreci başlayacak.

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarını saat 10.00 itibarıyla açıklıyoruz. 14-24 Temmuz arasında ise tercihleri almış olacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos'ta açıklayacağız" demişti.

VELİLER İÇİN TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte velilere destek olmak amacıyla "Veli Kılavuzu” yayımladı.

Kılavuzda velilere yönelik, "Tercih döneminde baskıcı ve karar verici tutum yerine bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergileyebilirsiniz" şeklinde öneriler yer alıyor. Çocukların kıyaslanmaması, gelişim süreçlerinin dikkate alınması uyarısı yapılıyor.

Kılavuza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden ulaşılabiliyor.