LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan tercihlerin ardından, yerleştirme sonuçlarının 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu. Hayalini kurdukları liseye girmek isteyen yüz binlerce öğrenci ve veli, MEB’in resmi internet sitesinden sonuçlara ulaşabilecek.

MEB’in yayımladığı yerleştirme takvimine göre, 14–24 Temmuz tarihleri arasında tamamlanan tercih sürecinin ardından, öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile meb.gov.tr adresinden sorgulama yapabilecek.

Bu yıl yaklaşık 1 milyon öğrenci, aralarında Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Proje Okulları ve Meslek Liseleri'nin de bulunduğu 201 bin 405 kontenjan için tercih yaptı.

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLERE NAKİL FIRSATI

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşemeyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak. Buna göre;

* Nakil başvuruları 4–6 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak.

* Nakil başvuruları 8–12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Her iki nakil döneminin ardından hâlâ yerleşemeyen öğrenciler için yerel yerleştirme komisyonları aracılığıyla 15–21 Ağustos arasında yerleştirme başvuruları alınacak.

Bu başvuruların sonuçları ise 22 Ağustos’ta ilan edilecek.

ÖĞRENCİLER SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENECEK?

LGS yerleştirme sonuçları, yalnızca meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrenciler sonuç belgelerini okuldan ya da e-Devlet üzerinden fiziksel olarak almayacak, sistem üzerinden bilgi edinilebilecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN UYARI

Bakanlık, resmi takvim dışında herhangi bir açıklamaya itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, velileri ve öğrencileri sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yanıltıcı duyurulara karşı uyardı.