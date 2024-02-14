liç Kaymakamı Meriç Dinçer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 14.02.2024 - 12:21

Güncelleme: 14.02.2024 - 12:21

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde dün saat 14.28'de toprak kayması meydana geldi. Heyelanda 9 işçi için arama çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 827 personelin görev yaptığını söylerken, toplam 10 milyon metreküp toprağın kaydığını söyledi. Bu gelişmenin ardından İliç kaymakamının kim olduğu merak edildi. Peki, İliç Kaymakamı Meriç Dinçer kimdir, kaç yaşında, nereli?

MERİÇ DİNÇER KİMDİR?

Meriç Dinçer, 8 Ağustos 1989 yılında Tokat Turhal'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Tokat’ta tamamladı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden 2014 yılında, Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünden 2017 yılında mezun oldu. 2010-2014 yıllarında otomotiv sektöründe çalıştı. 2015 yılı Mayıs ayı itibariyle Turhal Belediyesinde Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2018 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakamlık sınavını kazanarak Tokat Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. İl merkez stajı sonrası sırasıyla Samsun/Havza ve Tokat/Turhal ilçelerinde Kaymakam refikliği stajını tamamlayarak 2019-2021 yılları arası Samsun Salıpazarı Kaymakamı ve 2021-2023 yıları arası Zara Kaymakamı olarak görev yaptı. 24.08.2023 tarihli ve 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İliç Kaymakamlığına atandı. Meriç Dinçer, Mimar Nihan Hanım ile evlidir.