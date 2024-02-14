Lice’de terör operasyonu: 19 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi

Yayınlanma: 14.02.2024 - 16:34

Güncelleme: 14.02.2024 - 16:34

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık ile terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla TEM/İSTH ve MİT Başkanlığı ile koordineli çalışma yürütüldü.

Yapılan operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 78 adet fişek, 18 kilogram toz esrar, 16 adet cep telefonu, 16 adet sim kart ve 2 adet örgütsel doküman ele geçirildi.Şüpheliler, adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

3 KİŞİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bugün, ilçede 22 şüpheliye yönelik 22 ayrı noktada eş zamanlı icra edilen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ile propagandasını yaptıkları tespit edilen 19’u yakalandı, 3’ünü yakalama çalışmaları devam ediyor.