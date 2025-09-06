Cumhuriyet Gazetesi Logo
Likya Yolu'nda kaybolan Çinli turist için arama çalışması

6.09.2025 13:03:00
Muğla'nın Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi’nde, Likya Yolu’nda yürüyüş yaparken kaybolan Çin uyruklu Xu Wenkai (30) için arama çalışması başlatıldı.

Çin’den Fethiye’ye tatile gelen Xu Wenkai’nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne önceki gün kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ekipleri, Wenkai’nin en son Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığını belirledi.

Xu Wenkai’nin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu ekipler görevlendirildi. Çalışmalara 43 personel, 9 araç, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeği de katıldı.

Wenkai'yı arama çalışmaları sürüyor. 

İlgili Konular: #turist #Fethiye #Likya