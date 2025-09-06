Likya Yolu'nda kaybolmuştu: Çinli turistin şüpheli ölümü

Çin’den Fethiye’ye tatile gelen Xu Wenkai’nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne önceki gün kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ekipleri, Wenkai’nin en son Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığını belirledi.

Xu Wenkai’nin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu ekipler görevlendirildi. Çalışmalara 43 personel, 9 araç, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeği de katıldı.

CESEDİ BULUNDU

Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda Xu Wenkai’nin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.