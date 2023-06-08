Lise öğrencilerin ‘görme engelli bireyler’ için forma projesi TÜBİTAK finalinde

Yayınlanma: 08.06.2023 - 12:54

Güncelleme: 08.06.2023 - 12:54

Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri TÜBİTAK Lise Öğrencileri Proje Yarışması’nda ulusal finale kaldı. Bu yıl 12 bölgeden gelen 27 bin 13 projeden sadece bin 440’ı ön değerlendirmeyi geçerken, Ege Bölgesi sergisine toplamda 120 proje davet edildi.

İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulun 10-B sınıfı öğrencilerinden Talha Yılmaz ile aynı sınıftan Yiğit Başaran’ın, danışman öğretmenleri Osman Taşyuran ile yaptıkları “Görme Engelli Bireyler için Braille Alfabesi ile Forma Etiketi” projesi, Sosyoloji alanında Ege Bölgesi birincisi olarak, ulusal finale katılma hakkı kazandı.

GOALBALL MAÇINDA ÇIKAN FİKİR

Okulun Kurucu Temsilcisi, İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, birincilik kazanan çalışmanın ortaya çıkma fikrinin yine bir sosyal sorumluluk projesine dayandığını belirterek, “Görme engelli bireylerden oluşan goalball takımı ile okul öğrencilerimizin bir araya geldiği bir turnuva organizasyonunda, engelli oyuncuların farklı renkte forma giydiklerini fark eden öğrencilerimiz, bunun nedenini sorduklarında ‘yardım edecek kimse yoksa hangi rengi aldığımızı bilemiyoruz’ yanıtı alıyorlar. Buradan yola çıkan öğrencilerimiz, Braille alfabesi ile ürünün kategorisini, rengini ve bedenini gösteren etiketler hazırlayarak, görme engelli bireylerin bir ürüne yardım almadan ulaşabilmelerini sağlayacak bu projeyi hayata geçirdiler. Çalışma sürecine başlamadan Braille alfabesini öğrenen öğrencilerimiz, forma tasarımı ile adım attıkları projelerini tüm tekstil ürünlerine uygulamaya başladılar” dedi.

Yarışmanın ulusal finali öncesinde İAOSB’de faaliyet gösteren tekstil firmaları ile projenin tüm ürünlerde uygulanıp, seri üretime geçilmesi konusunda çalışmalar yürüten okul, sanayi içerisinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarının katkısını bir kez daha gözler önüne sererken, görme engelli bireyleri bir bağımlılıktan daha kurtarmayı hedefliyor.