Lise öğrencisi Covid-19'a yenildi
İznik’te koronavirüse yakalanan lise öğrencisi 20 yaşındaki Ahmet Bektaş hayatını kaybetti.
Bursa'nın İznik ilçesi Çiçekli mahallesinde yaşayan ve İmam Hatip Lisesi’nde öğrenci olan Ahmet Bektaş, Kovid-19'a yakalandı.
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Durumu ağırlaşan genç, İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Aynı zamanda bronşit tedavisi de gördüğü öğrenilen Ahmet Bektaş'ın durumu kötüye gidince Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
20 yaşındaki lise öğrencisi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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