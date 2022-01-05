Lise öğrencisi Covid-19'a yenildi

İznik’te koronavirüse yakalanan lise öğrencisi 20 yaşındaki Ahmet Bektaş hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2022 Çarşamba, 17:08
Lise öğrencisi Covid-19'a yenildi
Abone Ol google-news

Bursa'nın İznik ilçesi Çiçekli mahallesinde yaşayan ve İmam Hatip Lisesi’nde öğrenci olan Ahmet Bektaş, Kovid-19'a yakalandı.

KURTARILAMADI

Durumu ağırlaşan genç, İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Aynı zamanda bronşit tedavisi de gördüğü öğrenilen Ahmet Bektaş'ın durumu kötüye gidince Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

20 yaşındaki lise öğrencisi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler