Lise öğrencisi kalbine yenik düştü

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Raif Sakin'in ve Dr. Öğretim Görevlisi Gonca Sakin’in 15 yaşındaki oğulları Efe Berk Sakin geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

İHA
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:20
Lise öğrencisi kalbine yenik düştü
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Edremit’teki evinde rahatsızlanan ve Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesine hızlı bir şekilde sevk edilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Efe Berk Sakin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Lise ikinci sınıf öğrencisi Efe Berk’in bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Efe’nin ölümü ilçede üzüntüyle karşılandı. Bir çok kişi ilçede sevilen Sakin ailesine başsağlığı mesajları yayınlayarak bu acı günlerinde yanlarında olmaya çalıştı. 



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